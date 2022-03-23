Нацбанк закликав SWIFT відключити Центробанк РФ
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Зазначається, що це посилить міжнародну фінансову ізоляцію РФ та стане дієвим інструментом максимальної протидії агресії Росії у фінансовій сфері.
"Ми просимо SWIFT доєднатися до міжнародного співтовариства та посилити фінансовий тиск на державу-агресора. Сподіваємося на вашу підтримку та допомогу заради збереження життів тисяч українців та захисту суверенітету нашої країни", – наголосив очільник НБУ Кирило Шевченко.
SWIFT – це міжнародна міжбанківська система передавання інформації та здійснення платежів. Перекази через SWIFT – це перекази коштів з банківського рахунку на банківський рахунок. Послугами системи користуються близько 11 тис. банків і фінансових установ у понад 200 країнах світу.
Раніше повідомлялося, що Євросоюз офіційно відключає сім російських банків від SWIFT та забороняє постачати євро в РФ.