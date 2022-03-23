Нацбанк закликав SWIFT відключити Центробанк РФ

Національний банк звернувся до керівництва міжнародної системи SWIFT із закликом відключити центральний банк РФ від системи обміну фінансовими повідомленнями.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що це посилить міжнародну фінансову ізоляцію РФ та стане дієвим інструментом максимальної протидії агресії Росії у фінансовій сфері.

"Ми просимо SWIFT доєднатися до міжнародного співтовариства та посилити фінансовий тиск на державу-агресора. Сподіваємося на вашу підтримку та допомогу заради збереження життів тисяч українців та захисту суверенітету нашої країни", – наголосив очільник НБУ Кирило Шевченко.

SWIFT – це міжнародна міжбанківська система передавання інформації та здійснення платежів. Перекази через SWIFT – це перекази коштів з банківського рахунку на банківський рахунок. Послугами системи користуються близько 11 тис. банків і фінансових установ у понад 200 країнах світу.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз офіційно відключає сім російських банків від SWIFT та забороняє постачати євро в РФ.