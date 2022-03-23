Польща та країни Балтії закликали ЄС заборонити провезення вантажів РФ європейськими автошляхами

Міністри транспорту країн Балтії та Польщі виступили із закликом до ЄС заборонити перевезення вантажів автомобільним транспортом до Росії та Білорусі, а також провезення вантажів із цих країн.

Як повідомив міністр транспорту Литви Марюс Скуодіс, у зверненні також міститься заклик до країн ЄС заборонити захід російських та білоруських суден у порти на всій території ЄС, передає Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні я підписав спільне звернення трьох міністрів транспорту країн Балтії та Польщі до відомств ЄС та інших колег із закликом запровадити загальноєвропейську заборону на дорожні перевезення в/з Росії та Білорусі, при цьому забороняючи судам заходити до портів ЄС", – заявив Скуодіс.

Раніше активісти у Литві та Польщі протестували проти перевезення вантажів автомобільним транспортом між країнами ЄС та Росією. Литва погоджує з іншими країнами регіону ініціативу заборонити російським та білоруським судам заходити до їхніх портів. Проте литовський прем'єр-міністр Інгріда Шимоніте заявила, що краще було б ухвалити рішення в цілому в ЄС, оскільки це закрило б можливості для юридичних суперечок.