Нацбанк скасував розрахунок нормативу короткострокової ліквідності для банків
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Зазначається, що запровадження нормативу NSFR здійснювалося банками поетапно з грудня 2019 року згідно зі встановленим графіком.
Цей норматив ґрунтується на нормах європейського законодавства і Базельських рекомендаціях та визначає мінімальний необхідний рівень ліквідності банку на горизонті один рік.
"Оскільки запроваджений норматив NSFR є сучасним показником ліквідності, розрахунок якого базується не лише на статистичних даних, а й на реальних обсягах наявного та необхідного стабільного фінансування, Національний банк не вбачає практичної доцільності у подальшому збереженні нормативу Н6", – наголосили у Нацбанку.
Відповідне рішення затверджене постановою правління НБУ від 23 березня 2022 року № 59 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", яка набирає чинності з 23 березня 2022 року.
Норматив NSFR стимулює банки покладатися на стабільніші та довгостроковіші джерела фондування, зменшуючи залежність від короткострокового фінансування.
Це дає змогу збалансувати їх активи та пасиви за строками погашення і сприяє зниженню одного із системних ризиків для фінансової стабільності, пов’язаного з короткостроковістю фондування банків.