Окупанти хочуть заблокувати виїзд росіян із Криму, – розвідка

Українські розвідники мають підтверджену інформації про підготовку блокування силами Росгвардії руху по Кримському мосту в бік РФ.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони у Facebook.

Також окупаційна влада обмежить рух поромною переправою та авіасполучення півострова з РФ.

Як зазначають розвідники, формальна причина таких дій – боротьба з українськими диверсантами та запобігання можливим "терористичним атакам".

"Таким чином, путінська влада намагається відреагувати на панічні настрої серед громадян РФ, які незаконно переселились до українського Криму після лютого 2014 року. Окупанти прагнуть зупинити потік втікачів з півострова", – йдеться у повідомленні.

Упродовж останніх тижнів, після вторгнення РФ в Україну, є тенденція до відтоку російських громадян з Криму. У перших рядах "втікачів" – члени сімей російських офіцерів, правоохоронців та представників окупаційної адміністрації Севастополя. Вони терміново продають нерухомість, змінюють реєстрацію місця проживання, виводять з півострова бізнес та активи.

"Обмежуючи можливість виїзду з Криму, Путін фактично утримує в якості заручників 600 тисяч громадян РФ, які нині незаконно перебувають на півострові і починають розуміти непевність свого правового статусу", – підсумували в ГУР Міноборони.