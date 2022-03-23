Росія заблокувала експорт нафти з Казахстану в Європу нібито через аварію на терміналі

Міненерго РФ на тлі санкцій Заходу та зростання цін на нафту повідомило про несподівану критичну аварію на морському терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму у Новоросійську, який забезпечує постачання на експорт нафти із Казахстану, передусім у країни ЄС, які відмовляються купувати російську нафту.

За даними російської влади, пошкодження причальних пристроїв на терміналі нібито внаслідок шторму може знизити постачання на світовий ринок одразу на 1 млн барелів на добу, пише Коммерсант. Для порівняння, увесь російський експорт нафти становить близько 8 млн барелів на добу.

Керівництво підконтрольного РФ Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) стверджує, що ремонт обладнання триватиме до двох місяців, у цьому випадку відвантаження нафти на експорт до Європи може взагалі зупинитися. У середу керівництво КТК в ефірі російского телебачення уточнило, що експорт зупиниться вже завтра.

Як відзначає видання, заява про аварію відбулася в той момент, коли через санкції та небажання західних покупців брати російську нафту дисконт на Urals щодо нафти сорту Brent досяг рекордних $32,6 за барель.

Суміш КТК, що складається переважно з казахстанських сортів, була для ринку можливою альтернативою Urals, проте тепер доступ до неї вкрай обмежений. Ймовірно, це має призвести до зростання інтересу до покупки Urals.

КТК протяжністю 1,5 тис. км та потужністю 67 млн ​​тонн нафти на рік є основним маршрутом транспортування нафти з Казахстану, на який припадає понад 80% експорту на західні ринки. Нафта з труби відвантажується на танкери через морський термінал біля Новоросійська, оснащений трьома виносними причальними пристроями.

Акціонерами консорціуму є Росія (31%), Казахстан (20,75%), а також компанії Chevron (15%), "Лукойл" (12,5%), Exxon (7,5%), Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited (7,5%) та ряд міноритаріїв.

Зазначимо, що Казахстан утримується від підтримки російського воєнного вторгнення в Україну, хоча останнім часом російська влада все активніше схиляє найближчих партнерів до публічного схвалення війни в Україні або участі в ній, як це відбувається у випадку з Білоруссю.