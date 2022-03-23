Влада Фінляндії відмовилась видавати ліцензію на будівництво нової АЕС за участі "Росатома"

Видача ліцензії на будівництво АЕС "Ханхіківі" за участю ДК "Росатом" зараз неможлива, зокрема, з огляду на причетність російської компанії до захоплення атомних станцій в Україні.

Про це міністр економіки Фінляндії Міка Лінтіля заявив під час дебатів у парламенті країни, повідомляє Інтерфакс.

Він зазначив, що рішення щодо АЕС ухвалюють її власники.

"Ми є органом, що ліцензує, і загальна користь для суспільства займає центральне місце в процесі ліцензування", – пояснив фінський міністр.

За його словами, у ситуації, коли великим власником є ​​"особа, яка порушила міжнародні норми, пов'язані з атомною енергетикою", видача ліцензії такій особі не є можливою. Ймовірно, фінський чиновник говорив про ситуацію навколо Чорнобильської та Запорізької АЕС в Україні, до захоплення яких причетні представники "Росатома",

Раніше фінський замовник будівництва АЕС "Ханхіківі" Fennovoima ("Росатому" належить 34% компанії) заявила про ризики для реалізації проєкту через російське воєнне вторгнення в Україну.

"Російське вторгнення на Україну і, як наслідок, контрзаходи ЄС та західних країн створюють серйозний ризик для проекту "Ханхіківі-1", – йшлося у повідомленні компанії.

Наприкінці 2021 року RAOS Project (структура ДК "Росатом") завершила розробку попереднього звіту з обґрунтування безпеки для АЕС "Ханхіківі-1" та подала його на розгляд фінському замовнику – Fennovoima. Передбачалося, що цього року основну увагу фахівців з інжинірингу буде зосереджено на підготовці робочої документації.

Контракт на будівництво станції був підписаний між "Русатом Енерго Інтернешнл" та Fennovoima у 2013 році. Станцію планується збудувати в районі Пюхяйокі. Разом із контрактом на будівництво АЕС було укладено десятирічний паливний контракт для майбутньої станції з "ТВЕЛом" на 450 млн євро.

Наприкінці березня 2014 року "Росатом" закрив операцію з придбання 34% у Fennovoima за 35,9 млн євро. Вартість проекту – 7 млрд євро.

Fennovoima є власником понад 60 промислових, торгових та енергетичних підприємств Фінляндії. Компанія створювалася для будівництва нових атомних потужностей у Фінляндії, зараз вона не має АЕС.