Путін вимагає від країн Європи платити за газ в російських рублях

Російська влада прийняла рішення перевести оплату за постачання російського газу на експорт до країн, які РФ сама визнала "недружніми", у російські рублі.

Про це російський президент Владімір Путін заявив на нараді з урядом, повідомляє Інтерфакс.

Він доручив ЦБ РФ та уряду визначити порядок операцій із придбання рублів на внутрішньому ринку РФ покупцями російського газу.

Водночас Путін додав, що Росія продовжить постачати газ відповідно до передбачених контрактами об’ємів. Однак, таким чином РФ в односторонньому порядку змінює валюту платежу, передбачену контрактами.

Як повідомлялося, раніше російський уряд за дорученням Путіна затвердив перелік іноземних держав і територій, які "здійснюють недружні дії". Цим країнам Росія спочатку вирішила не повертати борги в іноземній валюті.

До переліку увійшли держави-члени Європейського Союзу, Австралія, Албанія, Андорра, Великобританія (включаючи острів Джерсі та підконтрольні заморські території – острів Ангілья, Британські Віргінські острови, Гібралтар), Ісландія, Канада, Ліхтенштейн, Мікронезія, Мона, Норвегія, Республіка Корея, Сан-Марино, Північна Македонія, Сінгапур, США, Тайвань, Україна, Чорногорія, Швейцарія та Японія.