Більше половини українців втратили роботу через війну, – соцопитування

Серед українців, які мали роботу до війни, понад половина – 53% – сьогодні не працюють, лише 22% працюють у звичному режимі.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Зазначається, що ще 21% населення працює віддалено або частково, і лише 2% – знайшли собі нову роботу.

"Це показник не лише економічних проблем, але і соціально-психологічних. Робота – це не лише економіка, це звичний спосіб життя, спілкування та взаємодія з іншими, структурованість часу, те, що стабілізує, надає впевненості, знижує тривогу і підвищує самооцінку. Суттєва частина громадян втратили таку підтримку і більш вірогідно отримали вищий рівень дезадаптації", – зазначають соціологи.

Найбільше це торкнулося мешканців сходу (74%), молоді до 35 років (60%) та тих, хто покинув своє місто (66%).

Водночас економічне становище внаслідок війни не змінилося лише у 18% громадян, у 52% значно погіршилося, у 28% скоріше погіршилося.

Крім того, 40% опитаних вважають, що їх заощаджень вистачить лише на місяць.

Під час опитування 19 березня соціологи поспілкувалися із 1000 повнолітніми українцями в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 3,1%.