Кабмін дозволив водіям легковиків керувати вантажівками

Кабінет міністрів на час воєнного стану дозволив водіям, які мають посвідчення категорії "В", керувати вантажним автотранспортом.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідна постанова №384 від 22 березня оприлюднена на офіційному урядовому порталі.

"Установити, що у період воєнного стану до керування транспортними засобами категорії С, С1 на території України допускаються особи, які мають посвідчення водія категорії В", – йдеться у документі.

Зазначимо, що представники бізнесу нарікають на нестачу водіїв вантажівок, що зумовлює проблеми в логістиці, зокрема при постачанні ліків та продуктів харчування.