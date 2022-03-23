Уряд продовжив скасування ПДВ на операції з металобрухтом ще на 5 років

Кабінет міністрів України звільнив від стягнення податку на додану вартість (ПДВ) до 1 січня 2027 року операції з брухтом чорних та кольорових металів, зокрема щодо імпорту.

Про це йдеться у змінах до ухвали Кабінету міністрів №15 від 12 січня 2011 року постановою №337 від 21 березня 2022 року.

Попередня зміна до цієї постанови вносилася наприкінці грудня 2018 року, тоді звільнення від ПДВ визначалося датою до 1 січня 2022 року.

Раніше повідомлялося, що українські підприємства у січні 2022 року знизили експорт брухту чорних металів на 70,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 5,69 тис. тонн, тоді як у грудні експортовано 68,17 тис. тонн брухту.