Ціни на газ в Європі різко зросли після заяви Путіна про оплату в рублях (оновлено)

Спотова ціна газу на майданчику TTF у Нідерландах у середу, 23 березня, різко зросла після заяви російського президента Володимира Путіна про переведення в рублі розрахунків за чинними контрактами про постачання газу в країни Європи.

Як свідчать дані біржі ICE Futures, в ході торгів вартість квітневого газового контракту зросла на 18,5% – до 117 євро за МВт-год або приблизно $1320 за тисячу кубометрів.

Перед цим російський президент Владімір Путін заявив про рішення перевести оплату за постачання російського газу на експорт до країн, які РФ сама визнала "недружніми", у російські рублі.

За підрахунками російського Інтерфаксу, "Газпром" у січні 2022 року (останні оперативні дані) експортував до так завних "недружніх країн" 7,15 млрд куб. м газу на суму $5,99 млрд.

Вибірка охоплює постачання російського газу до 20 країн: Австрія, Болгарія, Швейцарія, Чехія, Німеччина, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Греція, Хорватія, Угорщина, Італія, Литва, Латвія, Македонія, Нідерланди, Польща, Румунія та Словаччина.

Сумарний виторг від експорту російського газу в січні 2022 року склав рекордні $9,75 млрд.

Зазначимо, 7 березня спотова ціна газу в Європі вранці в понеділок оновила історичний рекорд, взявши планку $3900 за тисячу кубометрів. Однак згодом в той же день біржові ціни скорегувалися до $2980 за тисяч кубометрів.

Однак з того часу спотові ціни на газ знижувались, закріпившись в останні дні на рівні близько 100 євро за МВт-год.