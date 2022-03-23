Литва виділить Україні додаткові 10 мільйонів євро на військову підтримку
Про цеповідомляє телерадіокомпанія LRT, передає Європейська правда.
"Сьогодні ми вирішили посилити військову підтримку України. Як відомо, ми постійно контактуємо з українською владою, отримуємо перелік їхніх конкретних потреб і багато чого – від приладів нічного бачення до дронів – виробляють литовські компанії, тому ми будемо продовжувати надавати цю допомогу, і ми вирішили виділити на це не менше 10 млн євро", – сказав Науседа.
При цьому він додав, що цю суму може бути збільшено.
"Наша конкретна допомога залежить не стільки від того, скільки грошей ми вирішили виділити, скільки від виробничих потужностей і можливості доставити це обладнання в найкоротші терміни", – сказав президент Литви.
Науседа нагадав, що 24 березня в Брюсселі відбудеться саміт НАТО. За словами Науседи, там будуть обговорюватися додаткові санкції проти Росії.
"Завтра ми поговоримо з нашими союзниками про посилення санкцій проти Росії, включно з подальшими торговельними обмеженнями", – сказав він.
За словами Науседи, на саміті НАТО він також порушить питання посилення східного флангу НАТО.