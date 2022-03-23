Кабмін затвердив порядок виплати компенсацій роботодавцям за працевлаштування переселенців

Кабінет міністрів затвердив Порядок надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідна постанова №331 від 20 березня оприлюднена на офіційному урядовому порталі.

Документом передбачено, що компенсація роботодавцям витрат на оплату праці надається за кожну працевлаштовану особу на умовах строкового або безстрокового трудового договору (контракту), гіг-контракту, зокрема за сумісництвом.

Для отримання компенсації роботодавець має відповідати низці умов:

перебувати на обліку як платник єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством;

роботодавець мав подати податкову звітність за четвертий квартал 2021 року або річну звітність за увесь минулий рік.

Компенсація надається у розмірі 6500 гривень щомісяця за кожну працевлаштовану особу, за яку роботодавцем сплачується ЄСВ, на період воєнного часу та протягом 30 календарних днів після його скасування або припинення.

Компенсація буде виплачуватися за працевлаштування однієї внутрішньо переміщеної особи лише один раз. Загальна тривалість надання компенсації витрат не може перевищувати двох місяців.

Для отримання компенсації роботодавець має не раніше, ніж через п’ять календарних днів після працевлаштування особи, подати відповідну заяву. Кошти мають надійти протягом 5 робочих днів після прийняття рішення за результатами її розгляду.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів затвердив три програми для підтримки вимушених переселенців в Україні, які передбачають щомісячні виплати, допомогу при працевлаштуванні та часткову компенсацію вартості комунальних послуг.

Перша з них передбачає виплату допомоги у розмірі 2000 гривень на місяць внутрішньо переміщеним особам, друга передбачає компенсації для роботодавців при працевлатуванні таких осіб, а третя – компенсації місцевим жителям видатків на сплату комуналки, якщо вони надали житло переселенцям.