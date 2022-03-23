Європі загрожує системний дефіцит дизпалива, – FT

Глобальний ринок дизельного пального вже зіштовхнувся з дефіцитом через скорочення поставок із Росії, який у майбутньому може стати системним явищем для Європи.

Про це пише Financial Times із посиланням на слова лідерів найбільших трейдингових компаній, передає enkorr.

Очікується, що експорт нафти і нафтопродуктів з РФ через санкції знизиться на 3 млн бар./доба (близько 150 млн тонн на рік).

"Європа імпортує біля половини свого ДП з Росії й близько половини – із країн Середнього Сходу. Систематичний дефіцит дизелю вже тут", – заявив голова швейцарського Vitol Рассел Харді.

За його словами, біля 15% європейского споживання дизпального задовольняється за рахунок постачання продукту, решта – за рахунок переробки російської нафти.

У свою чергу співвласник Gunvor Group Торбьорн Торнквіст вважає, що дизпаливо – проблема не тільки для Європи, а й для всього світу. Головний аналітик Energy Aspects Арміта Сен зазначила, що картина ринку погіршується тим, що світ увійшов у гостру фазу з надзвичайно низькими запасами нафти.

Раніше французька TotalEnergies заявила, що якнайшвидше припиняє закупівлю дизпального в Росії, а повне зупинення імпорту відбудеться "не пізніше кінця 2022 року". Компанія планує переорієнтувати закупівлю на інші континенти, зокрема зі своєї долі у заводі Satorp, що у Саудівській Аравії.

Як повідомлялося, Німеччина планує до кінця року відмовитися від російської нафти та вугілля.

Раніше президент США Джо Байден оголосив запровадження заборони на імпорт російських нафти, газу та вугілля. До цих заходів вже приєдналися Велика Британія та Канада.

Водночас країни Євросоюзу оголосили про намір поетапно скорочувати залежність від російської нафти та газу шляхом диверсифікації постачання та поступової відмови від використання викопних енергоресурсів.