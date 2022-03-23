Обсяг гривневої готівки скоротився вперше з початку війни, – Данилишин

Ліквідність банківської системи (у формі залишків на коррахунках та депозитних сертифікатах Нацбанку України) становить близько 190 млрд грн, або в 3,5 рази більше нормативу, що достатньо для виконання ними платіжних розпоряджень клієнтів.

Про це повідомив голова Ради НБУ Богдан Данилишин.

"Примітно, що наприкінці минулого тижня обсяг гривневої готівки поза банківським сектором вперше з початку військових дій скоротився, що свідчить про зменшення ступеня тривоги економічних агентів", – написав Данилишин у Facebook, не уточнивши конкретних показників.

Данилишин зазначив, що через війну за лютий обсяг гривневих депозитів у банках скоротився на 3,2% – у корпоративному та на 2,6% – у роздрібному сегментах, причому зниження відбулося після початку військових дій.

За його словами, депозити в іноземній валюті також скорочувалися: на 7,1% – корпорацій та на 3,4% – фізичних осіб.

"З огляду на те, що депозити є головним джерелом фондування банків, у період військового стану в структурі ресурсної бази банків зростатиме частка позик Національного банку", – вважає голова Ради НБУ.

Він уточнив, що з початку війни 24 лютого Нацбанк на тендерах щодо підтримки ліквідності надав банкам кредити на суму 74,4 млрд грн, з них 65,5 млрд грн – терміном на рік. Це збільшило загальну суму заборгованості платоспроможних банків перед НБУ за тендерними кредитами до 136,6 млрд грн.

У той же час, як зазначається в інформації Нацбанку, після 11 березня тендер із підтримки ліквідності пройшов лише один раз. На ньому чотири банки отримали 3,03 млрд грн на рік, п'ять банків – 1,02 млрд грн на 28 днів під стандартну ставку 11% річних.

Водночас, попит на депозитні сертифікати усі ці дні становив 132,5-142,3 млрд грн, а 21-22 березня зріс до 149,4-152 млрд грн. Кількість банків, які вкладають кошти під 9% у ці папери, досягла 52-53.

Раніше, 17 березня, Данилишин повідомив, що відтік гривні до позабанківського готівкового обігу з початку війни перевищив 35,5 млрд грн.