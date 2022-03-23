Обсяг гривневої готівки скоротився вперше з початку війни, – Данилишин
Про це повідомив голова Ради НБУ Богдан Данилишин.
"Примітно, що наприкінці минулого тижня обсяг гривневої готівки поза банківським сектором вперше з початку військових дій скоротився, що свідчить про зменшення ступеня тривоги економічних агентів", – написав Данилишин у Facebook, не уточнивши конкретних показників.
Данилишин зазначив, що через війну за лютий обсяг гривневих депозитів у банках скоротився на 3,2% – у корпоративному та на 2,6% – у роздрібному сегментах, причому зниження відбулося після початку військових дій.
За його словами, депозити в іноземній валюті також скорочувалися: на 7,1% – корпорацій та на 3,4% – фізичних осіб.
"З огляду на те, що депозити є головним джерелом фондування банків, у період військового стану в структурі ресурсної бази банків зростатиме частка позик Національного банку", – вважає голова Ради НБУ.
Він уточнив, що з початку війни 24 лютого Нацбанк на тендерах щодо підтримки ліквідності надав банкам кредити на суму 74,4 млрд грн, з них 65,5 млрд грн – терміном на рік. Це збільшило загальну суму заборгованості платоспроможних банків перед НБУ за тендерними кредитами до 136,6 млрд грн.
У той же час, як зазначається в інформації Нацбанку, після 11 березня тендер із підтримки ліквідності пройшов лише один раз. На ньому чотири банки отримали 3,03 млрд грн на рік, п'ять банків – 1,02 млрд грн на 28 днів під стандартну ставку 11% річних.
Водночас, попит на депозитні сертифікати усі ці дні становив 132,5-142,3 млрд грн, а 21-22 березня зріс до 149,4-152 млрд грн. Кількість банків, які вкладають кошти під 9% у ці папери, досягла 52-53.
Раніше, 17 березня, Данилишин повідомив, що відтік гривні до позабанківського готівкового обігу з початку війни перевищив 35,5 млрд грн.