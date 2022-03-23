Окупанти повністю зруйнували ТЕС в Охтирці, – ОВА

В Охтирці на Сумщині російські війська повністю знищили місцеву теплову електроцентраль (ТЕЦ).

Про це повідомляє пресслужба Сумської обласної військової адміністрації (ОВА).

"В Охтирці повністю зруйнована ТЕЦ, теплоносій по місту відсутній. Водопостачання, водовідведення та електропостачання подається з перебоями", – йдеться у повідомленні.

ОВА також повідомляє, що у Тростянці у ході вчорашнього обстрілу пошкоджено газопровід, у місті немає електроенергії.

Загалом в області без світла залишаються 73 населені пункти – це 18 980 абонентів.