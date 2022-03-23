Власники вимагають повернути вкрадені Росією літаки на $20 мільярдів

Лізингодавці вимагають від російської влади повернути їм понад 500 літаків загальною залишковою вартістю $20 млрд.

Про це міністр транспорту РФ Віталій Савельєв заявив, виступаючи у Раді Федерації, повідомляє російський Інтерфакс.

"Вже запити надійшли на більш ніж 500 літаків іноземного виробництва... Ми зараз визначаємося з урядом (щодо їх викупу, – ред.), я вам просто скажу обсяг викупу – це $20 млрд за залишковою вартістю, якщо викуповувати те, що ми недоплатили. Це дуже велика сума", – сказав Савельєв.

За словами чиновника, РФ намагається домовитися із західними лізинговими компаніями про викуп захоплених літаків, але ті не йдуть на переговори. Водночас Росія переводить ці літаки до російських реєстрів.

"Ми вже перевели (до російського реєстру, – ред.) майже 800 машин, ми їх страхуємо в російських перестрахувальних компаніях, при ЦБ які є, – літаки залишаються. Ми шукаємо легальні шляхи домовитися з лізингодавцями і вирішити це питання, але поки що не вдається. Там є заборона та вимога повернення, вони не хочуть вступати в переговори щодо компенсації ним оплати та викупу у них літаків у власність російськими авіакомпаніями", – сказав Савельєв.

"Проте ми надію не втрачаємо і ми їх не віддаємо. Тому що віддати – означає залишити себе без авіації. Ви це розумієте, і тому таке рішення уряд прийняв", – додав російський чиновник.

Водночас він визнав, що поки що польоти продовжуються, але на якомусь етапі перевізникам знадобляться запчастини для літаків, експорт яких в РФ заборонено. За його словами, влада шукає вирішення цього питання, на даний момент орієнтуючись на досвід Ірану, який перебуває під санкціями багато років.

Як повідомлялося, раніше Мінтранс РФ уточнював, що всього в країні до вторгнення в Україну було 1 367літаків, переважна більшість з них належала іноземним власникам. 78 з них було заарештовано за кордоном на вимогу власників.

Нагадаємо, Євросоюз 26 лютого ввів санкції, які забороняють постачання до Росії цивільних літаків та запчастин, а також їхнє техобслуговування та страхування. Крім того, санкції зобов'язують лізингодавців розірвати до кінця березня контракти з російськими авіакомпаніями.