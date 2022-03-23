Голова центробанку Росії намагалась піти у відставку через війну з Україною, – Bloomberg

Голова центрального банку Росії Ельвіра Набіулліна намагалася піти у відставку після того, як Володимир Путін оголосив про воєнне вторгнення в Україну, але російський президент наказав їй залишитися на посаді.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на чотири поінформовані джерела.

Агентство зазначає, що після цього Путін минулого тижня висунув кандидатуру Набіулліної на новий п’ятирічний термін.

За словами співрозмовників, Путін вважав би відставку голови Банку Росії зрадою.

Раніше оглядачі звернули увагу, що на першому публічному заході після початку війни, присвяченому підвищенню облікової ставки до рекордних 20%, Набіулліна з'явилася в чорному і без традиційної брошки.

Нагадаємо, що кілька днів тому з Центробанку РФ звільнився перший заступник голови Сергій Шевцов, який відповідав за роботу фінансових ринків.