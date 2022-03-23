"Запоріжсталь" може запустити частину виробничих потужностей, – гендиректор

Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь" нині працює як гуманітарний хаб, проте на комбінаті розглядають план часткового запуску виробничих потужностей.

Про це повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини" голова Центру координації гуманітарної місії "Метінвесту" у Запоріжжі, генеральний директор "Запоріжсталі" Олександр Мироненко, передає Інтерфакс-Україна.

"У даний час підприємство знаходиться в режимі гарячої консервації основного обладнання. Ми зупинили основні виробничі потужності таким чином, що немає жодних загроз відновлення виробництва. На промисловому майданчику працюють фахівці, які підтримують виробничі агрегати в режимі консервації. Ми продовжуємо відвантажувати продукцію, що знаходиться на наших складах, і наразі розглядаємо можливість часткового запуску цеху холодної прокатки для того, щоб відновити виробництво та відвантаження холоднокатаних рулонів європейському споживачеві", – сказав Мироненко.

За його словами, рішенню про часткове відновлення роботи сприяє контрольована військова ситуація у Запоріжжі. Поки що виробничники розробляють дорожню карту точкового запуску в роботу окремих виробничих потужностей.

Як повідомлялося, гірничо-металургійна група "Метінвест" у зв'язку з наростаючою військовою агресією Росії в Запорізькому регіоні з початку березня перевела частину обладнання "Запоріжсталі" та "Запоріжкокса" в режим гарячої консервації.

"Запоріжсталь" – одне з найбільших промислових підприємств України, продукція якого має широкий попит у споживачів як на внутрішньому ринку, так і в багатьох країнах світу. Спеціалізація комбінату – високоякісний сталевий г/к рулон, г/к лист, холоднокатаний лист, х/к рулон із вуглецевих та низьколегованих сталей, а також сталева стрічка, чорна жерсть, гнутий профіль.

Основними споживачами продукції є виробники зварювальних труб, підприємства автомобільного, транспортного, сільськогосподарського машинобудування, виробники виробів побутової техніки.

"Запоріжсталь" перебуває у процесі інтеграції до групи "Метінвест", основними акціонерами якої є ПАТ "Систем Кепітал Менеджмент" (71,24%) та група компаній "Смарт-холдинг" (23,76%).

ТОВ "Метінвест Холдинг" – керуюча компанія групи "Метінвест".