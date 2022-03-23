Австрійський партнер "Газпрому" не бачить підстав для розрахунків за газ в російських рублях

Австрійська енергетична компанія OMV не бачить підстав переходити у розрахунках з російським "Газпромом" на рублі, оскільки чинні угоди передбачають оплату в євро.

Про це керівник OMV Альфред Штерн заявив в інтерв’ю PULS 24.

"Я також бачив це повідомлення у пресі. Нам ще ніхто не дзвонив, у нас теж є договори, якими це не передбачено. Чекатимемо, поки до нас хтось звернеться (офіційно, – ред.), – зазначив очільник австрійської компанії.

У відповідь на уточнююче питання, чи означає це, що OMV Gas продовжувати платити за російський газ в євро, а не в рублях, Штерн відповів: "Звичайно. Інших договірних підстав у нас немає, я не повинен нічого подібного робити".

Як повідомлялося, раніше російський президент Владімір Путін заявив про рішення перевести оплату за постачання російського газу до країн, які РФ сама визнала "недружніми", у російські рублі.

За підрахунками російських ЗМІ, "Газпром" у січні 2022 року (останні оперативні дані) експортував до так завних "недружніх країн" 7,15 млрд куб. м газу на суму $5,99 млрд.

Австрійська OMV – давній партнер російського "Газпрому" у цілій низці проєктів, включно з "Північним потоком-2".