Швеція передасть Україні протитанкову зброю

Швеція передасть Україні додатково 5 тис. одиниць протитанкової зброї.

Про це повідомляють європейські ЗМІ з посиланням на міністра оборони Швеції Петера Хультквіста, передає Інтерфакс-Україна.

Глава оборонного відомства Швеції також додав, що країна поставить Україні обладнання для розмінування.

Раніше повідомлялося, що Національний банк України отримав 500 млн шведських крон (близько $50 млн за поточним курсом) військової допомоги від Швеції.

До того повідомлялося, що Євросоюз має намір збільшити фінансову допомогу Україні на закупівлю зброї до 1 млрд євро.