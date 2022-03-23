Росія заблокувала Google News

Роскомнагляд на шляху до встановлення тотальної цензури заблокував у Росії доступ до агрегатора новин Google News, оскільки він забезпечує доступ до публікацій про російське вторгнення в Україну, які не співпадають з твердженнями російської пропаганди.