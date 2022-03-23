Резервний фонд Путіна зменшився за місяць на $20 мільярдів

Обсяг Фонду національного добробуту (ФНБ) на 1 березня 2022 року склав 12,94 трлн рублів (еквівалент $154,82 млрд), або 9,7% ВВП РФ, прогнозованого на 2022 рік.

Про це свідчать дані російського Мінфіну, повідомляє Інтерфакс.

Обсяг фонду на 1 лютого становив 13,61 трлн рублів (еквівалент $174,9 млрд.), або 10,2% ВВП, прогнозованого на 2022 рік. Таким чином, за місяць Фонд зменшився на 675,17 млрд рублів абр на $20,1 млрд.

Водночас обсяг ліквідних активів ФНБ у лютому виріс до еквівалента 9,74 трлн рублів, або $116,56 млрд (7,3% ВВП) з 8,77 трлн рублів, або $112,7 млрд (6,6% ВВП), місяцем раніше, уточнює Мінфін РФ.

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Як повідомлялося, США 1 березня випустили директиву, яка забороняє американцям будь-які транзакції з Банком Росії, Мінфіном та Фондом національного добробуту. Аналогічні рішення анонсували Великобританія, Японія, Канада та Швейцарія.