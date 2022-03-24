Литовський постачальник газу відмовиться від закупівлі газу у "Газпрому"

Литовський постачальник газу Ignitis grupe, який купує частину необхідного йому газу у російського "Газпрому", відмовиться від закупівель у газового концерну.

Про це заявив менеджер зі зв'язків із громадськістю компанії Артурас Кетлерюс, коментуючи плани Росії перевести розрахунки за газ із деякими країнами в рублі, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми платежів "Газпрому" не плануємо, тому для нас неактуально, але закупимося попкорном", – сказав він.

За його словами, Ignitis з початку цього року не купував у "Газпрому" газ для потреб Литви, проте газ купувався для латвійських та естонських клієнтів і зберігався в Інчукалнському сховищі в Латвії. Куплений торік у "Газпрому" обсяг газу становив менше третини всього газового портфеля Ignitis.

"Газпромівський" газ у Литві, ймовірно, купує найбільший у країні споживач газу – завод азотних добрив Achema і, можливо, дрібніші клієнти.

Прем'єр Інгріда Шимоніте нещодавно сказала, що Литва могла б вижити без постачання "газпромівського" газу, проте, за її словами, його закупівлі здійснюються "через певні технічні моменти".

Як повідомлялося, 23 березня російська влада прийняла рішення перевести оплату за постачання російського газу на експорт до країн, які РФ сама визнала "недружніми", у російські рублі. Водночас, за словами президента РФ Володимира Путіна, Росія продовжить постачати газ відповідно до передбачених контрактами об’ємів. Однак, таким чином РФ в односторонньому порядку змінює валюту платежу, передбачену контрактами.

Як повідомлялося, раніше російський уряд за дорученням Путіна затвердив перелік іноземних держав і територій, які "здійснюють недружні дії". Цим країнам Росія спочатку вирішила не повертати борги в іноземній валюті.

До переліку увійшли держави-члени Європейського Союзу, Австралія, Албанія, Андорра, Великобританія (включаючи острів Джерсі та підконтрольні заморські території – острів Ангілья, Британські Віргінські острови, Гібралтар), Ісландія, Канада, Ліхтенштейн, Мікронезія, Монако, Норвегія, Республіка Корея, Сан-Марино, Північна Македонія, Сінгапур, США, Тайвань, Україна, Чорногорія, Швейцарія та Японія.