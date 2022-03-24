Через хакерську атаку на "Укрзалізницю" продаж квитків онлайн тимчасово недоступний

Онлайн-сервіси з продажу квитків та телефонія "Укрзалізниці" наразі тимчасово недоступні через масову атаку на провайдерів зв'язку.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Водночас в "Укрзалізниці" наголосили, що пасажирські дані у безпеці, а на рух поїздів ситуація не впливає.

"Зв'язок із нами можливий через соцмережі, а контактний центр Укрзалізниці тимчасово працюватиме за номерами: лінія "Якість та сервіс" – 044 465 33 44; лінія "Залізна допомога" – 044 465 03 87", – зазначають залізничники.

Раніше "Укрзалізниця" оголосила про старт продажу квитків на поїзд Інтерсіті+ сполученням Київ – Пшемисль.