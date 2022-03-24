Велика Британія анонсувала новий пакет військової підтримки для України

Прем’єр-міністр Великої Британії має намір оголосити під час зустрічей лідерів НАТО та G7 24 березня про "новий великий пакет військової підтримки" для України.

Про це йдеться у заяві британського уряду.

Новий пакет підтримки включатиме 6000 ракет, що складаються з протитанкової та фугасної зброї, а також 25 млн фунтів стерлінгів на фінансову підтримку українських військових.

"Це більш ніж вдвічі збільшує оборонну летальну допомогу, надану на сьогоднішній день, і становить понад 10 000 ракет, і є доповненням до 400 мільйонів фунтів стерлінгів, які Велика Британія виділила на гуманітарну та економічну допомогу на кризу", – зазначили в уряді.

Також Велика Британія надасть додаткові 4 млн фунтів стерлінгів для Всесвітньої служби BBC "для боротьби з дезінформацією в Росії та Україні, а також для нової фінансової та поліцейської підтримки для розслідування військових злочинів Міжнародним кримінальним судом".

В уряді додали, що Лондон вже надав Збройним силам України понад 4 тис. одиниць протитанкової зброї, включаючи системи легкої протитанкової зброї нового покоління: NLAW або Javelin. Уряд також постачає високошвидкісні зенітні ракети Starstreak, щоб допомогти українцям захиститися від бомбардувань з повітря, а також бронежилети, шоломи та бойові черевики".

Оголошений пакет у 25 мільйонів фунтів стерлінгів також допоможе виплатити зарплату українським солдатам, льотчикам і поліцейським, а також забезпечать збройні сили якісним обладнанням.