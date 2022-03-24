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Apple Pay заборонила розрахунки російськими картками "Мир"

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Apple Pay заборонила розрахунки російськими картками "Мир"
Американська компанія Apple заблокувала платежі через Apple Pay картками російської платіжної системи "Мир".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"У Apple Pay вже не можна додати нові карти "Мир" та розрахуватися з доданих раніше карток. Дякуємо компанії Apple, що дотримуєтеся принципів", – зазначив він.

Як повідомлялося, 2 березня компанія Apple припинила роботу свого платіжного сервісу Apple Pay в Росії. До того компанія припинила продаж своєї техніки в офіційному онлайн-магазині в РФ.

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