У Росії туроператори пропонують закордонні тури за картками іноземних банків

Туристичні оператори в РФ почали пропонувати росіянам закордонні тури для оформлення банківських карток Visa та Mastercard іноземних банків.

Про це повідомляє пресслужба Асоціації туроператорів РФ.

Зазначається, що вже запущені тури в Узбекистан, туроператори також готові відправляти росіян до Вірменії, Казахстану і, можливо, Туреччини.

"Карткові тури" до Узбекистану наразі коштують від 23 тис. рублів без перельоту (додатково $500).

Як повідомлялося, з 10 березня Visa та Mastercard припинили обслуговувати картки російських банків за кордоном. Карти цих платіжних систем усіх російських банків продовжать працювати всередині країни. Водночас будуть недоступні оплати в іноземних онлайн-магазинах.