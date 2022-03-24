Зеленський закликав запроваджувати санкції проти РФ щотижня

Санкційні пакети щодо РФ мають ухвалюватися щотижня.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час відеовиступу у парламенті Швейцарії, передає Інтерфакс-Україна.



"Тому що іншої мови, ніж ефективні санкції, керівництво Росії не розуміє. Але щоб світ настав раніше, санкційні пакети щодо Росії повинні застосовуватися щотижня", – зазначив він.



"Жодного бареля російської нафти. Жодного заходу російських кораблів у ваші порти. Жодного євро податків ваших компаній у Росії. Військова машина Росії має залишитися без засобів для існування", – наголосив Зеленський.



За його словами, дії російських військ щодо руйнування мирних міст мають отримати незворотню та принципову реакцію з боку всіх європейських країн.



Президент також подякував Швеції за надання Україні протитанкової зброї.

Раніше повідомлялося, що Національний банк України отримав 500 млн шведських крон (близько $50 млн за поточним курсом) військової допомоги від Швеції.