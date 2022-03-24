Російський "АвтоВАЗ" почне випускати примітивніші моделі автомобілів через нестачу імпортних комплектуючих

Найбільший російський автовиробник – група "АвтоВАЗ" – почне виробляти спрощені версії автомобілів Lada через нестачу імпортних комплектуючих.

Про це повідомили у пресслужбі підприємства, інформує російський Інтерфакс.

"Ведеться активна робота із заміни деяких критично важливих імпортних компонентів альтернативними рішеннями. Компанія також готує спеціальні версії деяких моделей Lada, які будуть менш схильні до впливу імпортних комплектуючих. Вони поступово стануть доступні нашим клієнтам у найближчі місяці", – повідомили у "АвтоВАЗі".

Компанія також зазначає, що вживає заходів для забезпечення збереження робочих місць колективу з 40,8 тис. працівників. Зокрема, їх відправлять у відпустку з 4 по 24 квітня замість традиційного відпочинку влітку через нестачу комплектуючих для продовження виробництва.

"Щодо останньої заяви групи Renault: керівництво групи "АвтоВАЗ" уважно стежить за ситуацією і перебуває у постійному контакті з федеральною та регіональною владою, а також з акціонерами компанії", – зазначає російський автовиробник.

Як повідомлялося, напередодні французька група Renault, якій належить 68% у капіталі "АвтоВАЗу" оголосила про припинення роботи свого заводу у Москві, а також заявила, що "оцінює доступні варіанти" участі в "АвтоВАЗі".

"АвтоВАЗ" випускає автомобілі Lada та Renault. Виробничі площі компанії знаходяться в Тольятті та Іжевську. За січень-лютий компанія продала 40,42 тис. автомобілів Lada (-19,4%, порівняно з аналогічним періодом минулого року).