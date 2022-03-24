Італійська Campari продовжить постачати продукцію в Росію, але зменшить витрати на рекламу

Італійський виробник алкогольних напоїв Davide Campari-Milano NV обмежить бізнес у Росії, але постачання своєї продукції на російський ринок не припинятиме.

Як повідомила компанія агентству Bloomberg, Campari уріже витрати рекламу та просування продукції в РФ, а також припинить інші інвестиції, інформує Інтерфакс.

Однак виробник вермутів Campari і Cinzano та шампанського Mondoro, присутній на ринку Росії з 2011 року, продовжить продавати продукцію в цій країні.

В компанії уточнили, що штат співробітників Campari у Росії налічує 122 особи.

Компанія також зазначила, що уважно стежить за розвитком ситуації навколо України та готова переглядати свої позиції.

Campari є одним із провідних світових виробників алкогольних напоїв. Група заснована у 1860 році. Продажі компанії в Росії минулого року склали близько 60 млн євро або 3% від усієї виручки.