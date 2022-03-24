Понад 10 міст залишаються без доступу до питної води через дії окупантів, – омбудсмен

Через дії російських окупантів частково або повністю немає доступу до питної води у мешканців Маріуполя, Миколаєва, Харкова, Охтирки, Ізюму, Макарова, Пологів, Василівки, Оріхова, Гуляйполя, Чернігова, Тростянця та багатьох інших населених пунктів.

Про це повідомила Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова у Telegram.

"Лише у Донецькій області 200 тисяч осіб не мають доступу до води. Зі збільшенням масштабів зіткнень існує загроза, що найближчими тижнями Донецька область може бути повністю відключена від водопостачання", – наголосила вона.

Омбудсмен підкреслила, що піддаючи обстрілам стратегічні об’єкти життєдіяльності, окупанти порушують право громадян України на доступ до питної води, закріплене у резолюції Генеральної Асамблеї ООН та резолюції Ради ООН з прав людини.