Казахстан підтвердив блокування експорту своєї нафти в Європу через Росію
Про це повідомив міністр енергетики республіки Болат Акчулаков, повідомляє Інтерфакс.
"Через КТК минулого року відвантажувалося 53-54 млн тонн нафти, перенаправити такий величезний обсяг нафти досить складно, однак у нас є альтернативи, до речі, але не весь обсяг можна буде перенаправити. Для того, щоб його повністю перерозподілити, потрібно час", – зазначив міністр.
За його словами, частково обсяг нафти буде перенаправлений через порт Актау, однак налагодження нових маршрутів для великих об’ємів нафти вимагатиме часу.
З огляду на це Акчулаков висловив сподівання, що нафтопровід КТК відновлять протягом місяця.
Як повідомлялося, раніше Міненерго РФ повідомило про несподівану критичну аварію на морському терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) у Новоросійську, який забезпечує постачання на експорт нафти із Казахстану, передусім у країни ЄС, які відмовляються купувати російську нафту.
У середу термінал зупинив експорт казахстанської нафти у Європу в об’ємі близько 1 млн барелів на добу. Для порівняння, увесь російський експорт нафти становить близько 8 млн барелів на добу.