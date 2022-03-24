Рада хоче зобов'язати членів наглядових рад держбанків працювати в Україні, – член ради "Приватбанку"

Верховна Рада спробує зобов'язати членів наглядової ради державних банків та компаній працювати з України.

Про це повідомив член наглядової ради банку Роман Сульжик у відео, яке зрозмістив у Facebook.

"Депутати спробують ухвалити закон, щоб сказати всім іноземцям, що повинні за 24 годин знову приїхати до України, і якщо вони не приїдуть їх треба звільнити", – сказав він.



Сульжик не погоджується із намірами Ради та зазначив, що ці люди наразі і так працюють ефективно.

Як повідомлялося, нардепи пропонують звільняти членів наглядових рад держкомпаній за неявку на підприємства.