Рада призначила нового міністра аграрної політики (оновлено)

Верховна Рада проголосувала за призначення Миколи Сольського на посаду міністра аграрнох політики та продовольства України.

Про це написав народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.

"Миколу Сольського призначили новим міністром аграрної політики України", – написав він.

Народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram уточнив, що за звільнення з посади міністра Романа Лещенка проголосував 321 депутат, а призначення замість нього Сольського підтримали 294 нардепи.

Раніше Сольський ("Слуга народу") очолював аграрний комітет парламенту.

Як повідомлялося, 23 березня міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко подав у відставку з займаної посади. Причини відставки він не уточнив.

Нагадаємо, що 17 грудня 2020 року Верховна Рада підтримала призначення Романа Лещенка на посаду міністра аграрної політики. Раніше Роман Лещенко очолював Держгеокадастр та займав посаду уповноваженого президента із земельних питань.