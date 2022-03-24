У Росії про звільнення попередили майже 60 тисяч працівників

Російські роботодавці заявили до вивільнення від роботи близько 59 тисяч співробітників, водночас більшість компаній в умовах санкцій намагаються зберегти трудові колективи.

Про це повідомила заступниця міністра праці та соціального захисту РФ Олена Мухтіярова, передає Інтерфакс.

"Майже 14 тисяч працівників перебувають у відпустці без збереження зарплати. Цей показник практично не змінювався з початку березня. До вивільнення заявлено близько 59 тисяч осіб, це на 10% більше, ніж на 1 березня", – зазначила вона.

За її словами, у простій виведено майже 95 тисяч працівників, що у 2,5 рази вище, ніж на 1 березня, але на порядок менше, ніж у пік пандемії.