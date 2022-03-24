США запровадили санкції проти російських банкірів золотого запасу РФ
Про це повідомляє Мінфін США, передає Forbes.
До списку потрапили, зокрема, голова "Сбербанку" Герман Греф, засновники "Совкомбанку" брати Сергій та Дмитро Хотимські та 328 депутатів Держдуми.
Крім того, у повідомленні Мінфіну наголошується, що будь-які операції із золотом, пов’язані з Центральним банком Російської Федерації, підпадають під дію санкцій.
Також під санкції потрапили 48 підприємств військово-промислового комплексу РФ. Зокрема, корпорація Тактичне ракетне озброєння (КРТВ), що виробляє керовані ракети Х-31 класу "повітря-поверхня", її гендиректор Борис Обносов і два десятки компаній, що входять до її складу.
Як повідомлялося, декілька годин рашіне Велика Британія додала у санкційний список ще 33 російських бізнесменів та 26 компаній у відповідь на вторгнення РФ в Україну. До списку потрапили, зокрема співзасновник "Тінькофф-банку" Олег Тіньков, голова "Сбербанку" Герман Греф та колишній перший заступник голови правління "Сберанку" Лев Хасіс. Також санкції ввели проти "Газпромбанку", "Альфа-банку", "РЖД" та інших компаній.
Раніше про запровадження нових санкцій з боку США 23 березня оголосив радник американського президента Джо Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван.