Рада передала Експортно-кредитне агентство під контроль Нацбанку

Верховна Рада перевела Експортно-кредитну агенцію (ЕКА) під нагляд Національного банку України.

За відповідний законопроєкт №3793 проголосувало в другому читанні на засіданні 24 березня 353 із 363 присутніх депутатів, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно із законопроєктом у редакції до другого читання, НБУ отримав повноваження, зокрема, визначати порядок ліцензування агентства та умов його діяльності, визначати порядок держконтролю за роботою ЕКА, вимоги до коруправління агентства та системи внутрішнього контролю, а також вимоги до структури власності ЕКА та інші вимоги до діяльності агенції.

Крім цього, законопроєкт закріплює особливий статус ЕКА, визначає особливості організації його управління, держнагляду за ним та ведення ним страхової діяльності.

Як повідомлялося, парламент ухвалив законопроєкт у першому читанні 3 лютого 2022 року.