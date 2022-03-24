Рада скасувала податки на імпорт товарів

Верховна Рада прийняла "Закон про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів щодо вдосконалення законодавства на період воєнного стану".

За прийняття відповідного законопроєкту №7190 в цілому як закону проголосувало 353 народних депутатів, повідомив депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

Прийнятим законом, серед іншого, передбачається:

звільнення від оподаткування ввізним митом товарів, що ввозяться на територію України в режимі імпорту та звільнення від ПДВ операцій з ввезення товарів на митну територію України платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи, що сплачують податок за ставкою 2%. При цьому, передбачається спрощення процедур митного оформлення таких товарів;

повністю звільнено від оподаткування ввезення транспортних засобів громадянами;

звільнено від акцизного податку та ПДВ ввезення транспортних засобів суб’єктами спрощеної системи;.

вдосконалюються положення щодо оподаткування ПДФО власно вирощеної с/г продукції та звільнення від сплати ПДВ платників єдиного податку третьої групи на особливих умовах;

подовжується з трьох до шести місяців період протягом якого платники, які не мали змоги подати податкову звітність, повинні виконати обов’язок щодо повної подачі звітності після закінчення особливого періоду.

Також тимчасово скасовано необхідність сплачувати податок на нерухомість на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на тимчасово окупованих територіях, а також якщо власники такої нерухомості перебувають на територіях, вказаних вище.

Крім того, закон визначає особливості функціонування митних органів на період воєнного часу;