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Рада скасувала податки на імпорт товарів

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Рада скасувала податки на імпорт товарів
Верховна Рада прийняла "Закон про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів щодо вдосконалення законодавства на період воєнного стану".

За прийняття відповідного законопроєкту №7190 в цілому як закону проголосувало 353 народних депутатів, повідомив депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

Прийнятим законом, серед іншого, передбачається:

  • звільнення від оподаткування ввізним митом товарів, що ввозяться на територію України в режимі імпорту та звільнення від ПДВ операцій з ввезення товарів на митну територію України платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи, що сплачують податок за ставкою 2%. При цьому, передбачається спрощення процедур митного оформлення таких товарів;
  • повністю звільнено від оподаткування ввезення транспортних засобів громадянами;
  • звільнено від акцизного податку та ПДВ ввезення транспортних засобів суб’єктами спрощеної системи;.
  • вдосконалюються положення щодо оподаткування ПДФО власно вирощеної с/г продукції та звільнення від сплати ПДВ платників єдиного податку третьої групи на особливих умовах;
  • подовжується з трьох до шести місяців період протягом якого платники, які не мали змоги подати податкову звітність, повинні виконати обов’язок щодо повної подачі звітності після закінчення особливого періоду.

Також тимчасово скасовано необхідність сплачувати податок на нерухомість на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на тимчасово окупованих територіях, а також якщо власники такої нерухомості перебувають на територіях, вказаних вище.

Крім того, закон визначає особливості функціонування митних органів на період воєнного часу;

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Топ коментарі

  • Emma Caren
    Тому, що купа авто від війни згоріла і люди просто не в стані зараз купляти нові авто поза 10 тис.

    А платити за б.в. авто, яке в за бугром коштує 1-2 тис., а у нас ще треба 3-5 "зборів додати"
    ніхто не буде зараз. Будуть їздити на "бляхах".
    А так будуть краще переоформляти на наші номери і не мати клопоту потім.
    А по друге - не вірю, що новий бюджетний китаєць кращий за б.в. німця в доброму стані.

    Друга сторона медалі - сірі схеми із ввезення кузовів і зборки у нас стануть не вигідні.
    Від цього покупець виграє і в плані безпеки (бо не треба розбирати/складати техніку)
    і в кінцевій ціні.
    Ще один плюс - за бугром є купа авто 3-5 річного віку, на які дивишся і кажеш - на цьому ще можна їздити і їздити. А ці авто стоять "в утилізацію".
    Час сьогодні такий, що не кожен готовий 10-30 тис за нове авто дати.
    І не говоріть про безпеку і надійність б.у. авто - статистика за останні 10 років тому доказ.
    Безпека залежить від людини. Влупити можна і нове авто.А можна і на б.в. їздити.
    А от права потрібно не всім давати і відсіювати категорію безбашенних і безвідповідальних.
    Техогляд - я ЗА, але за той, коли авто в тебе справне - ти нічого не платиш, а якщо не справне
    і ти не усунув проблеми і їздиш на несправному - забирають права, в подальшому - авто - їздь на громадському транспорті пасажиром.
  • Макс Полиграф
    Шоби люди мали можливість дешево купити транспортний засіб в умовах війни, дятєл!

    Велика кількість знищеного автотранспорту! А тобі аби податків побільше урвати з населення під час воєнного стану? Гєтьманцев, ти, **** комуняцька?
  • Emma Caren
    з Німеччини вивозять автомобілі для продажу
    Ввізне мито в Німеччину на китайський автопром - хороша ідея.
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