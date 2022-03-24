Рада спростила оренду землі на час воєнного стану

Верховна Рада на час воєнного стану в умовах військової агресії РФ спростила доступ українських аграріїв до оренди земельних ділянок приватної, комунальної та державної форми власності, а також дерегулювала деякі форми відносин між с/г виробниками та державою.

Відповідний законопроєкт №7178 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану" парламент ухвалив голосами 337 нардепів (при необхідних 226) на засіданні 24 березня, передає Інтерфакс-Україна.

Уточнюється, що всі положення законопроєкту встановлюються на термін дії режиму воєнного стану в Україні.

Так, законопроєкт дозволяє районним військовим адміністраціям (РВА) передавати в оренду на строк до року земельні ділянки с/г призначення у комунальній власності, землю с/г підприємств та кооперативів, невитребовані та нерозподілені ділянки тим аграріям, які захочуть їх обробляти.

При цьому РВА не зможуть стягувати плату за їх оренду більше ніж 8% від показника нормативної грошової оцінки таких ділянок. Крім того, на ділянках, що передаються, не повинно бути будь-яких посівів с/г культур.

"Така передача здійснюється за письмовим погодженням керівника відповідного державного, комунального підприємства, установи, організації, причому право постійного користування земельними для них ділянками не припиняється", – уточнюється в записці пояснення до законопроєкту.

У документі наголошується, що гранично швидка передача РВА таких ділянок в оренду відбудеться завдяки переведенню взаємодії держави та аграріїв лише в електронну форму.

Щоб уникнути можливих махінацій із землею забороняється безоплатна передача земель державної та комунальної власності у приватну власність; формування земельних ділянок (крім переданих у найм військовими адміністраціями); земельні торги з прав оренди, емфітевзису, суперфіції з земельних ділянок державної та комунальної власності.

Скасованими вважаються також усі не завершені на початок війни орендні торги на ділянки державної та комунальної власності.

Законопроєкт №7178 також дозволяє аграріям передавати на строк до одного року свою землю іншим агровиробникам, які забезпечені необхідними матеріально-технічними, фінансовими та трудовими ресурсами без реєстрації у Державному реєстрі прав на нерухоме майно.

Через зупинку роботи Держземкадастру та Держреєстру прав на нерухоме майно після початку російської агресії, с/г виробники повинні будуть реєструвати оренду земельних ділянок тільки у військових адміністраціях.

Для забезпечення сталості існуючих орендних земельних відносин у 2022 році законопроєкт №7178 визнає всі договори автоматично продовженими на один рік без волевиявлення сторін та без внесення відомостей про продовження договору.