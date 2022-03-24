Власник сервісів Prom.ua, kabanchik і shafa звільнить 40% співробітників

Група компаній EVO (Prom.ua, kabanchik.ua, shafa.ua) в рамках реструктуризації бізнесу через війну скоротить близько 40% співробітників.

Про повідомив голова EVO Микола Палієнко, пише галузеве видання dev.ua.

"Ми розпочали реорганізацію нашого бізнесу під ті реалії які ми бачимо зараз і які, ми вважаємо, будуть надалі. На жаль, попри поступове відновлення е-коммерсу в Україні, в нас є розуміння, що ми ще довго не повернемось на довоєнні рівні", – зазначив Палієнко.

Він пояснив, що останнім часом компанія максимально інвестувала в R&D та розвиток проєктів, однак зараз більшість цих планів не актуальні. Зокрема, вирішено призупинити розвиток маркетплейсу для авторських товарів Crafta, а також проєкт Rozetka.Travel, де залишається лише підтримка клієнтів. Також призупинено розвитор проєктів IZI та низки інших.

Також компанія згортає нові напрямки в фінтех-інфраструктурі й концентрується виключно на забезпеченні платежів на власних маркетплейсах та Rozetka.

Водночас він зазначив, що маркетплейси Prom, Bigl, Shafa та "Кабанчик" потроху відновлюють свої об’єми, і, за словами Івана, з кожним днем ситуація стає кращою. Наразі рівень замовлень сягнув 25-45% від довоєнного.

"В нових реаліях ми змушені були розпочати процес звільнення майже 40% нашої команди, це приблизно 450 людей, для яких в нас просто немає зараз задач і роботи. Це дуже болісно, але ми не бачимо іншого варіанту", – повідомив Палієнко.

Він додав, що співробітникам виплатять компенсацію, розмір якої буде таким, щоб решта бізнесу могла існувати надалі.

"Це дві "воєнні зарплати" за березень. В березні всі наші співробітники погодилися на спільне обмеження зарплати, щоб був час розібратися, як буде розвиватися ситуація, за що ми їм вдячні. Ми дозволили не повертати нам техніку, на якій працюють наші співробітники, якщо вона їм потрібна. Тому що це збільшить їх шанси знайти собі роботу в майбутньому", – зазначив Палієнко.