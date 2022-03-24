Прем’єр-міністри Словенії та Бельгії прокоментували вимогу Путіна платити за газ в рублях

Прем’єр-міністр Словенії Янез Янша вважає, що жодна європейська країна не платитиме Росії за поставлений газ в рублях.

Про це він заявив перед самітом ЄС у Брюсселі, пише "Європейська правда".

"Не думаю, що хтось в Європі справді знає, як виглядає рубль. Ніхто не платитиме в рублях", – сказав словенський прем’єр.

Він додав, що питання запровадження ембарго на російські газ і нафту залишається "на столі", але також важливим є позбавлення залежності від російських енергоносіїв.

Сьогодні, я думаю, ми офіційно підтвердимо наші зобов’язання про те, що ЄС повинен зменшити свою залежність від російської енергетики якомога швидко. Це не станеться за одну ніч, моя країна також частково залежна, але ми це підтримуємо. Якомога швидше означає протягом наступного місяця, інакше ми даємо гроші на російську військову машину", – додав Янша.

Своєю чергою прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо заявив, що, якщо Росія вимагатиме від європейських країн платити за постачання газу в рублях, ціна також має бути переглянута.

"Сьогодні ми стикаємося з цінами, які абсолютно не пов'язані з реальністю", – сказав Де Кроо.

Бельгійський прем'єр також зазначив, що санкції мають більш впливати на російську сторону, ніж на європейську. На питання про можливе газове та нафтове ембарго Кроо зазначив, що такі заходи матимуть великий вплив на Європу.

"Я думаю, що в цьому немає потреби", – сказав він.

Як повідомлялося, раніше російський президент Владімір Путін заявив про рішення перевести оплату за постачання російського газу до країн, які РФ сама визнала "недружніми", у російські рублі.

За підрахунками російських ЗМІ, "Газпром" у січні 2022 року (останні оперативні дані) експортував до так завних "недружніх країн" 7,15 млрд куб. м газу на суму $5,99 млрд.