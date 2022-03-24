"Антонов" хоче відкрити фінансовий фонд для відновлення літака "Мрія"

ДП "Антонов" пропонує започаткувати Міжнародний фонд відродження транспортного літака Ан-225 "Мрія".

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"За понад 30 років експлуатації на повітряних лініях країн усіх континентів літак проявив свої унікальні льотно-технічні характеристики та можливість перевезення надгабаритних вантажів, які не в змозі здійснити жоден інший вантажний літак. [...] Літак перетворився на легенду, символ вищих технічних досягнень світової авіаційної спільноти ХХ і ХХІ століть, перлину авіабудування", – сказано в повідомленні.

У лютому 2022 року в ході війни Росії проти України літак Ан-225 "Мрія" був зруйнований.

"Незважаючи на тяжкі часи, колектив ДП "Антонов" із рішучістю вважає за необхідне не допустити повної безповоротної втрати легендарного літака як одного із символів сучасності та розпочати роботи з відродження флагмана транспортної авіації Ан-225 "Мрія". Для цього є всі підстави – конструкторська та науково-технічна документація, а найголовніше – наявність, велике бажання та натхнення колективу ДП "Антонов". На жаль, у тяжкий час для України та ДП "Антонов" для вирішення цієї задачі є обмаль коштів. Ми пропонуємо заснувати Міжнародний фонд відродження транспортного літака Ан-225 "Мрія", – додали в компанії.