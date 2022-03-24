650 укриттів у Києві вже підключено до Wi-Fi, – КМДА
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650 укриттів у Києві вже підключено до Wi-Fi.
Про це повідомив керівник цифрової трансформації Києва (CDTO) та заступник голови КМДА Петро Оленич.
"Це майже 70% отриманих заявок", – повідомив Оленич.
Оформлення заявки для підключення доступне в міському застосунку "Київ Цифровий" та на офіційній платформі.
Раніше повідомлялося, що українські мобільні оператори "Київстар", "Vodafone Україна" та lifecell реалізували можливість користуватися мобільним інтернетом у рамках національного роумінгу.