Канада розширила санкції проти Росії

Канада запровадила санкції проти членів Ради федерації РФ, а також розпочала процес обмеження експорту до Росії деяких чутливих товарів та послуг.

Про це оголосили в офісі прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, передає Укрінформ.

"Канада запроваджує санкції проти 160 членів Ради федерації РФ через їх сприяння порушенню суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України. Також протягом найближчих днів Канада заборонить експорт до Росії певних товарів та технологій, що матиме на меті зниження спроможностей російського війська", – йдеться у поширеній заяві.

Зазначається, що Канада також передасть кільком міжнародним організаціям 50 млн канадських доларів (близько $40 млн) для надання гуманітарної допомоги Україні та сусіднім країнам.

Окрім цього, близько $4 млн отримає від Канади ЮНЕСКО на захист культурних об'єктів в Україні.

Раніше влада Канади оголосила, що у зв'язку із ситуацією в Україні вводять санкції проти 15 офіційних осіб РФ.