Deutsche Telekom закриє свій IT-підрозділ в Росії

Німецька телекомунікаційна компанія Deutsche Telekom згорне бізнес із розробки програмного забезпечення в Росії, після чого повністю припинить роботу в цій країні.

У пресслужбі компанії нагадали, що згортанням діяльності у Росії Deutsche Telekom займається з 24 лютого, хоча вона не має ані мереж у РФ, ані бізнесових зв'язків з російськими компаніями, інформує Інтерфакс.

"У нас є команда розробників, яка в основному базується в Санкт-Петербурзі, і надає послуги клієнтам за межами РФ. Протягом останніх тижнів ми запропонували нашим співробітникам можливість роботи за межами РФ, багато хто з них скористався цією можливістю та залишив країну", – повідомили у німецькій компанії.

У даних про Deutsche Telekom на російському кадровому порталі hh.ru зазначається, що в Росії у неї розташований підрозділ Deutsche Telekom IT Solutions зі штатом понад 2000 осіб.

Підрозділ займається розробкою програмного забезпечення для великих західних замовників у секторах телекому, авто та індустрії, а також є центром експертизи в галузі Java-розробки та тестування ПЗ.

Співробітники російського центру розробки працювали в офісах у Петербурзі, Воронежі та Москві.