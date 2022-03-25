США розглядають можливість постачання нових видів озброєнь для України
Про це повідомила заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд, передає Інтерфакс-Україна.
"Ми також розглядаємо нові системи, які ми можемо поставити. Я не говоритиму про них, тому що це не допоможе вашій оперативній безпеці або місії. Але ми слухали вас у плані того, чого ви потребуєте, аналізували, як проходить ця боротьба", – сказала Нуланд.
Вона наголосила, що США надали $2 млрд на зброю для України лише за останні шість місяців.
"Це саме ті системи, яких ви потребували і про які ви просили, і які мають значення в цій боротьбі і перетворюють путінські танки, літаки і зараз кораблі на металобрухт", – наголосила заступниця держсекретаря США.
Раніше США оголосили про нові санкції щодо РФ. Вони торкнулися російських компаній оборонного сектору, депутатів Державної думи (нижньої палати парламенту) РФ і керівника "Сбербанку" Росії.