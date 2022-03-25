У Греції обмежили продаж борошна та олії

Мережі супермаркетів у Греції заявили, що обмежують кількість борошна та соняшникової олії, яку можуть купити покупці, після зростання попиту через побоювання, що поставки будуть скорочені через війну в Україні.

Про це пише Reuters, передає Європейська правда.

Чотири грецькі мережі супермаркетів – AB, Sklavenitis, Kritikos і My Market – заявили, що цього тижня вони обмежили покупки борошна та олії в інтернеті, а в деяких випадках і в магазинах. AB заявила, що встановила обмеження в 3 мішки борошна та 3 пляшки олії на одного покупця.

Генеральний секретар з питань торгівлі та захисту прав споживачів Сотіріс Анагностопулос повідомив, що попит на деякі продукти за останні тижні збільшився втричі, тому що покупці роблять запаси. Цього тижня уряд заявив, що поки дефіциту не було. Офіційні особи трьох мереж супермаркетів підтвердили це 24 березня.

"Причина обмеження на ці продукти має виключно запобіжний характер, оскільки наші клієнти стурбовані війною в Україні", – сказав представник мережі супермаркетів AB.

Офіційні особи трьох інших мереж супермаркетів також повідомили, що вони ввели обмеження на продаж борошна та олії.

Греція імпортує близько 250 тис. тонн м'якої пшениці з Росії та України, що становить близько 30% від загального обсягу імпорту пшениці, заявив міністр сільського господарства раніше цього місяця.

Уряд попросив постачальників, таких як супермаркети та інші підприємства роздрібної торгівлі продуктами харчування, декларувати запаси продуктів, включаючи добрива, корми для тварин, зернові, борошно, соняшникову та інші рослинні олії.

Раніше іспанські супермаркети обмежили покупку соняшникової олії кількома пляшками на людину. Деякі супермаркети в Італії вжили аналогічних заходів.

Кілька мереж супермаркетів у Бельгії вирішили обмежити продаж борошна, олії та консервованих овочів через те, що люди почали їх масово скуповувати.