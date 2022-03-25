Кабмін призначив постійного керівника "Укрзалізниці"

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 24 березня затвердив в.о. голови правління "Укрзалізниці" Олександра Камишіна на цій посаді строком на 4 роки.

Про це сам Камишін повідомив на своєму каналі у Telegram.

Він додав, що уряд також призначив на постійній основі нинішній склад правління "Укрзалізниці", які до цього також працювали у тимчасовому статусі.

"Сьогодні Кабмін затвердив нашу команду правління на постійній основі. Члени правління затверджені на 3 роки, я на 4. Так подала наглядова рада, Кабмін підтримав", – написав Камишін.

Він нагадав, що черговий строк повноважень керівництва компанії закінчувався 31 березня, за останні 7 місяців їх термін продовжувався вже тричі.

Як повідомлялося, Кабмін призначив Олександра Камишіна на посаду виконувача обов'язків голови АТ "Укрзалізниця" 11 серпня 2021 року, до цього він був радником міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

До свого призначення в "Укрзалізницю" з січня 2020 року Камишін обіймав посаду керуючого партнера інвесткомпанії Fortior Capital. До цього, у 2012-2019 роках, він був менеджером з інвестицій групи SCM Ріната Ахметова. З 2011 року він також був видавцем порталу про агробізнес Latifundist Media.