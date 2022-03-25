У ЄС погодили створити спеціальний фонд солідарності для відновлення України

Лідери ЄС під час саміту погодили створення Трастового фонду солідарності з Україною і надання підтримки у відбудові нашої держави.

Про це йдеться у висновках саміту.

"Беручи до уваги руйнування та величезні втрати, завдані Україні внаслідок російської військової агресії, Європейський союз зобов’язується надавати підтримку українському уряду в його негайних потребах і, як тільки російський наступ припиниться, у відбудові демократичної України", – йдеться у документі.

Для цього в ЄС погодили створити Трастовий фонд солідарності з Україною та запросили своїх міжнародних партнерів до участі в ньому. Підготовка до створення фонду має початися без зволікання.

"Європейська Рада закликає своєчасно організувати міжнародну конференцію для збору фінансування в рамках Трастового фонду солідарності з Україною", – наголошують лідери ЄС.

Лідери ЄС також закликали Єврокомісію продовжувати надавати технічну допомогу, щоб допомогти Україні здійснити необхідні реформи.